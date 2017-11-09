〈台北都會〉4歲私幼生 擬每人每學期補助5千元

2017-11-09

低收入幼兒補助七千元

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲昨赴議會民進黨團報告明年度重大政策，攸關家長荷包的補助就讀私立幼兒園方案出爐，柯市府提出「四歲」就讀公私協力夥伴園及拉近私立幼兒園學費差距案，其中就讀私立幼兒園的孩童，每學期可獲五千元補助、低收入幼兒則有七千元，粗估經費共一．四九億元，逾萬名幼童受惠，明年九月一日實施。與會人士則表示，柯文哲透露，柯市府正尋求中央經費，盼擴大補助非營利幼兒園。

加上鼓勵轉非營利 經費約1.5億

據北市教育局規劃，北市有一．三四萬名孩童為四歲私幼生，將編列一．一九億元補助一．一九萬名一般生，每學期可獲五千元補助；至於低收入戶幼兒有二千餘人，每學期補助七千元，預算則是兩千九百多萬元。若加上鼓勵私立幼兒園轉型非營利幼兒園的一一九萬元預算，約共需一．五億元。

此外，教育局於一○七學年度擇定廿四校增加廿六班的兩歲專班，預計招收三九○名幼兒，含廁所、設備、遊具及廚房整修等，則需一億多元預算。因此，一○七學年度兩歲專班達七十七班、三至五歲專班則為六○七班。

除公私立幼兒園，北市一○六學年度另有廿四處非營利幼兒園、預計招收數為九一四人，預計一○七學年度將達卅二園、預計招收一○六二人；公立幼兒園學費約四七九七元，非營利幼兒園平均八千五百元。

北市公私立幼兒園比率去年為四十三％、五十六％，藍綠市議員皆主張提高為七比三。民進黨團總召許淑華說，柯文哲昨報告也透露，要爭取非營利幼兒園由中央補貼學費，拉近學費距離，如中央拍板定案，即可解決公私立幼兒園差異，公托及非營利幼兒園價格一樣，只是管理不同，如此不用增加公托班級數。

教育局科長吳文誌坦言，針對非營利幼兒園學費補助，曾申請中央前瞻基礎建設計畫經費補助，但教育部告知其不符補助內容，也許再過兩、三年，會再申請補助，降低非營利幼兒園與公立幼兒園學費差距。

議員建議訂定落日條款

至於私幼四歲學費補助政策，許淑華說，市府應訂定落日條款，如公私立幼兒園比例達七比三，就不能無限上綱一直補助，否則會成無底洞。教育局表示，會進一步收集議會意見，如預算通過，預計於一○七學年度九月一日實施。