〈台北都會〉基隆照服員患不足 議員促設志工銀行

2017-11-09

〔記者林欣漢／基隆報導〕政府推動長照2.0政策，可是人力缺很大，基隆市政府資料顯示，關懷據點平均一名照服員要服務三百六十四人；一名照服員照顧四十四名失能老人，市議員鄭林清良建議成立「長照人力志工銀行」，年輕時服務別人，終老時也會被照顧；對此，社會處表示，相關意見衛生福利部也在審慎評估中，會進行執行面考量。

基隆市六十五歲以上老年人口近五萬四千人，約一成需要進入長照體系。社會處長吳挺鋒表示，長照2.0在基隆新增「社區整體照顧服務體系」、「小規模多機能服務」、「家庭照顧者支持服務據點」、「預防及延緩失能照護」、「失智症共同照護服務」、「銜接出院準備服務」等六大項服務，其中，今年將培訓一百五十五名照服員，較去年成長八十二％。

迄今培訓的照服員有三百五十一名，但有三分之一結訓後未投入長照領域，原因多為照顧親人、薪資不高。市議員藍敏煌說，長照擴大服務項目，但在財力、人力與執行面都應跟上腳步。

鄭林清良提議成立「長照人力志工銀行」，鼓勵大家健康的時候多幫助他人，以後終老需要他人照顧時，別人也會來照顧自己。議員蘇仁和建議基隆取經台北、台中的「銀髮族的微旅行」，帶失能、失智老人一日遊到各景點看看，相信有許多扶輪社等團體願意公益捐輸。