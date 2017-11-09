〈台北都會〉新北試辦延長行人綠燈裝置 民眾霧煞煞

2017-11-09

等綠燈時按一下 多數人搞不清

〔記者賴筱桐／新北報導〕高齡社會來臨，為提升安全用路環境，新北市交通局率先設置「延長行人綠燈裝置」，十月十五日起裝設在亞東醫院前方路口，等綠燈時壓一下按鈕，通行秒數自動加十五秒，方便長者及行動不便者使用。不過多數民眾不清楚裝置功能，使用率偏低。

學校、醫院14處號誌燈 秒數增

交通局交通工程管制科科長蘇先知指出，一般行人號誌設定為每秒一公尺，學校周邊人潮多，設定每秒○．八公尺，而年長者速率介於學童與視障者之間，經常無法在時間內順利通過路口，去年針對醫院及國小周邊共調整十四處號誌燈，增加行人秒數，今年參考新加坡設計，試辦延長行人綠燈裝置。

交通局原規劃以捷運卡感應方式增加行人綠燈秒數，但市長朱立倫考量行動不便者或長輩，不一定隨時將卡片帶在身上，而改採按鈕式。

蘇先知表示，目前設定年長者步行速率為每秒○．六公尺，行經十五公尺寬道路約增加十秒，「延長行人綠燈裝置」首處試辦地點在亞東醫院前方路口，尖峰時間紅綠燈週期為一百八十秒、離峰時間一百五十秒，綠燈時按一下按鈕，小綠人秒數將從二十五秒延長至四十秒。

說明「落落長」少有人細讀使用

記者實地觀察發現，多數民眾不清楚該項裝置功能，有人說：「應該是對向車道會變成紅燈吧！」還有人說，「沒有特別注意」，十五分鐘內沒有任何人按壓按鈕。市民楊先生說，行人延長秒數設置立意良善，雖附有說明，但民眾不一定會仔細看那堆「落落長」的字，遑論是老人家。

平均每天約50次按壓 最高70次

蘇先知表示，派員到現場訪查並調閱使用紀錄，平均每天約五十多人次按壓，最高一天曾有七十多人次使用，他解釋，八十％民眾在原本秒數內可通過行人穿越道，剩下二十％不一定有延長秒數需求，這不代表使用率低，但將檢討讓更多人了解裝置，例如增設較大牌面或結合醫院協助宣傳，若成效良好，將推廣至其他醫院、公共托老中心、日間照顧中心或公園等，設置地點選擇道路單純化、單向集中穿越的區域，避免影響車流。