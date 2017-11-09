〈北部〉花蓮縣議長賴進坤 鬆口選縣長

2017-11-09

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣議會議長賴進坤昨天鬆口將挑戰下屆花蓮縣長，並願意參加國民黨內初選；國民黨花蓮縣黨部主任委員鄒永宏表示，目前有意參加初選的包括立委徐榛蔚及議長賴進坤，黨部的立場是協調優先，若協調不成再辦理初選。

花蓮縣明年的五合一選舉，國民黨中央列為「選情單純」縣市，要求花蓮縣黨部儘速展開選舉提名作業，新任縣黨部主委鄒永宏表示，近期將展開提名徵詢作業，縣長選舉將率先進行徵詢，依照相關程序辦理，再由縣委會完成提名建議，報請黨中央核定，依序再辦理包括鄉鎮市長、縣議員、鄉鎮市民代表、村里長等合計五項選舉提名作業。

鄒永宏說，上個月接任後，即開始與黨內可能參選縣長的人士接觸，目前有議長賴進坤與立委徐榛蔚表達參選意願；為了黨內團結，將以協調為優先，希望在十一月底前能完成協調，萬一破局才會辦初選，至於初選機制將傾向黨內民調，但必須與參選人協調，預計年底前確定人選，希望以充裕時間備戰明年縣長選舉。

賴進坤日前動作頻頻，但一直未鬆口，昨天在議會記者會上，被問及是否參選？他證實鄒永宏已詢問過意願，並鬆口強調「願意參加初選」，但被問及無論初選結果如何都會接受？他則語帶保留說：「時間還未到，再看看吧！」