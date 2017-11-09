〈北部〉第三勢力跨黨派 組宜蘭人民組合

2017-11-09

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣無黨籍縣議員薛呈懿、綠黨中執委吳紹文，和時代力量林正芳共同發起組成「宜蘭人民組合」；薛呈懿說，這是由宜蘭在地第三勢力跨黨派參與，一個以「宜蘭」為優先的政團，希望創造跨黨派、在地性、人民政團的「新政治」模式。

薛呈懿說，政團將監督檯面上的縣長參選人，她們沒有特定支持誰，目的是讓民眾關注明年底的選舉，投出適合宜蘭價值的那一票，至於政團是否推出縣長參選人還在討論，但十二鄉鎮市議員或市民代表，甚至鄉鎮市長都將有人選推出，共編宜蘭願景。

「人民必須團結一致，第三勢力所代表的是民眾聲音。」林正芳強調，最近情勢發展讓他們很憂心，政府對人民負責的態度慢慢流失，一群朋友希望集結第三勢力的力量共同努力，成立地點選在蔣渭水紀念碑，就是期盼如同當年成立台灣文化協會，團結為宜蘭的未來一起努力。

吳紹文說，宜蘭原本擁有素質優良的文官系統，與永續發展的縣政治理藍圖，近年急速改變，土地過度開發、環境遭破壞，如果再不團結給民進黨監督的力量，會因此更加惡化，因此第三勢力需共同合作，持續努力。

薛呈懿指出，宜蘭人民組合將透過行動來實踐宜蘭的新政治，十一日將在好好咖啡舉行第一場小論壇，討論羅東轉運站BOT議題與行動經驗分享。