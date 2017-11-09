〈北部〉違規農舍退稅惹議 陳金德：回歸法治

2017-11-09

堅持農地農用 落實管制

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德以不適法為由，要將違規農舍加倍課徵的房屋稅退稅於民，外界質疑選舉考量、棄守農地；陳金德昨重申，堅持農地農用政策不變，但對的政策要用對的方式執行，政府引用法源錯誤，就要勇於自省並修正；至於違規農舍已責成秘書長余聯興成立專案小組，訂定落實管制計畫。

陳金德指出，縣府對農地農用的堅持是一貫的，只是在不同階段採用不同作法，前縣長林聰賢展現魄力著手處理、前代理縣長吳澤成導正行政程序，到現在回歸正軌，大家都致力於要用更完備、更公平、更明確的行政手段，來實踐宜蘭共同的價值。

「要用對的方法，執行對的政策。」陳金德說，當行政機關的處分，有增加人民負擔或引用法源錯誤，就應當勇於自省並儘快修正原處分，這不僅是憲法對人民的保障，也是行政機關應有的承擔，縣府在執行影響民眾權益重大政策時，必須「站在人民立場思考」、秉持「依法行政」原則。

陳金德重申，堅持農地農用政策不變，會依法查察違規使用的農地，強化農地農用管理工作，縣府追求理想價值，也必須堅持依法行政，謹守法律權限、保障人民權利義務，加徵房屋稅政策是有法律爭議的，之前經前代理縣長吳澤成宣布停徵，到現在的修正，都是回歸法治精神。

至於違規農舍、農地未農用問題，縣府強調，農地違規應由區域計畫法或都市計畫法規範，縣府不僅會加強查察，也不排除會連續開罰，農舍若違規使用或重大違章，就是限期改善或逕行拆除，縣長已經責成秘書長余聯興成立專案小組，針對違規農舍訂定落實管制的執行計畫。