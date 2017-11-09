〈北部〉慶新詩百年 國內外 詩人將同享詩歌

2017-11-09

太平洋詩歌節 明在松園別館展開

〔記者王峻祺／花蓮報導〕華文詩壇年度盛事「太平洋國際詩歌節」邁入第十二年，今年為慶祝新詩百年並呼應台灣位於太平洋重要的地理位置上，特別設定「百年新詩，吼海洋」主題，十日將在花蓮松園別館正式展開，十三日則移師台北延續詩歌之美，邀請民眾一起欣賞撼動人心的詩篇。

太平洋國際詩歌節自二○○六年舉辦迄今，已成為松園別館年度盛事，每年均邀請到重量級國際詩人在花蓮以詩會友，今年自十日起將一連三天於松園別館舉行，最後一天移地台北，由詩人現場讀詩，發揮跨越地域的詩文學影響力。

今年共有來自德國、西班牙、日本、新加坡、中國及台灣等超過廿六名詩人，將在十日晚上七時出席詩歌節開幕式，十一日上午十時至晚上九時，一連參與四場詩人讀詩活動，隔日再以「小詩的大圓周」為題，朗誦十行內短詩。

策展人、知名詩人陳黎說，花蓮詩人楊牧有「十二生肖練習曲」，太平洋國際詩歌節，則用十二年完成了第一輪「十二生肖愛詩練習曲」，期許透過詩歌節活動，邀約詩人、民眾共享佳作，匯集以詩、以樂、以對生活的熱情。

松園別館長羅曼玲說，華文新詩至今已屆百年，自胡適倡導白話文體並於民國六年發表第一首白話新詩「蝴蝶」以來，詩文學就以全新且自由的姿態深入民間，連續四天的詩歌活動，將以慶祝新詩百年為題，與來自世界各地的詩人一同吟唱一首首意境豐沛的詩歌，十四日當天則會全體北上台大尊賢館讀詩。

她說，今年詩歌節另以「吼海洋。看見心中那片藍」為題，進行五行短詩網路徵詩，在數百件詩作中已評選出十首佳作展示現場，歡迎民眾一起讀詩，並隨機抽取詩籤，透過詩冊尋找全文樣貌，一窺詩人及自我內心的鏡射世界。

今年太平洋詩歌節預計出席詩人有漢學家顧彬（Wolfgang Kubin）、西班牙詩人葉汐帆（Rachid Lamarti）；日本詩人蜂飼耳（Mimi Hachikai）、倉本知明（Tomoaki Kuramoto）、田原；新加坡韓昕余；香港王淩；深圳朱濤；上海何言宏、翟月琴、周欣祺；蘇州茱萸；北京戴濰娜；哈爾濱馮宴及台灣詩人管管、陳黎、零雨、撒韵‧武荖、李進益、張寶云、陳柏伶、沙力浪、卓純華、紫鵑、黑芽、徐珮芬等人。