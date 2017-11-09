〈北部〉竹縣隆恩堰取水口 遭倒廢棄物

2017-11-09

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣頭前溪畔的隆恩攔河堰管理站旁邊坡，遭人偷倒建築廢棄物，不僅破壞鐵絲圍籬，且地點就在取水口附近，縣府環保局接獲自來水公司通報現勘，已展開追查並研議後續處理方式。

環保局表示，被偷倒的地點屬於國有地，廢棄物主要是木板材等建材廢料，將調閱監視畫面追查，並請自來水公司人員加強巡邏，避免再遭偷倒。

此外，竹東鎮一二二號縣道員崠段一處邊坡，近日也遭人亂倒家具廢棄物。竹東鎮公所表示，經查，遭棄置地點屬於國有地，為山坡地保育區，已行文請環保局通知國有產財署改善。

尖石垃圾瀑布 外國客PO臉書

尖石鄉後山河谷也遭傾倒大量垃圾，還被外國部落客拍下放上臉書，稱為「垃圾瀑布」，有家戶垃圾、腐爛發臭的蔬果、飲料罐、農藥與肥料袋及大型家具、床墊等，引起網友熱議。棄置點主要在竹六十線三十公里處與司馬庫斯聯外道路起點的泰岡部落三叉路口附近，都是原住民保留地。

尖石鄉長雲天寶說，檢視棄置的垃圾，研判大多是部落居民亂丟，公所近期將設法清除，並到各部落加強宣導，了解居民處理垃圾是否遇到困難，若是垃圾車容量不夠可再加派車次；宣導之外，公所將設置監視器，一旦發現亂丟，將依法重罰。

清潔隊長黃比德說， 尖石後山垃圾是委外清運，司馬庫斯線每週一車次，玉峰、秀巒線每週兩車次，每車約五噸。