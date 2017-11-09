〈北部〉苗縣2隧道景點 身障遊客有礙

2017-11-09

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台灣鐵路局鐵路電氣化後，苗栗縣境留下不少廢棄隧道，經地方改造，成為觀光景點；但苗栗縣無障礙關懷協會發現，苗栗市功維敘、竹南鎮崎頂子母隧道，仍有階梯或碎石路面，身障朋友暢遊有「礙」。

階梯多、碎石路 縣府允改善

苗栗市公所工務課長郭政鑫表示，因功維敘隧道周邊為坡地，多階梯，公所已研擬在遂道北口處通道，建置坡道，以利身障朋友通行。苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫則說，將擇日與竹南鎮公所會勘，設法改善碎石路面路段，打造完善無障礙空間。

竹南鎮崎頂「子母隧道」為台鐵舊海線崎頂一、二號隧道，建於西元一九二八年，長度分別為一百卅及六十七公尺，一長一短，因而得名；縣府在隧道周邊增設步道、瞭望平台，打造為「崎頂隧道文化公園」，周邊林木扶疏，被網友稱為「通往神隱少女國度的神祕隧道」。

功維敘隧道有一百一十四年歷史，從苗栗市穿越貓裏山到南勢，全長四百六十公尺，隧道北口有造型典雅優美紅磚砌拱，如一座城堡，經過苗栗市公所整修，及縣府水利處斥資四百萬元在隧道內設置七彩霓虹燈，燈光照射在清幽的隧道壁面，宛若置身神秘仙境。

苗栗縣無障礙關懷協會理事長呂萬春說，兩隧道都吸引許多遊客造訪，協會也帶會員「逗熱鬧」，但發現無障礙設施不夠友善。

呂萬春說，功維敘隧道北端入口多階梯，只能從南端進入，與大多遊客動線「逆向」，遇階梯折返；子母隧道當中則有一段約廿公尺的鐵道步道，鋪有枕木、碎石，也難以通行。