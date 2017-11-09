〈北部〉尖石秀巒野溪溫泉 獲助2千萬蓋溫泉會館

2017-11-09

〔記者廖雪茹／尖石報導〕知名的新竹縣尖石鄉秀巒野溪溫泉，獲原民會納入溫泉示範區，補助兩千萬元興建溫泉會館；尖石鄉長雲天寶表示，此案正辦理規劃設計，將同步申請相關執照和溫泉標章，希望年底動工後，明年秋天竣工啟用，帶動後山觀光。

尖石鄉公所建設課長劉經邦表示，秀巒野溪溫泉原有兩處：控溪吊橋旁的軍艦岩下方、秀巒檢查哨下方的白石溪，可惜後者因多次颱風災害影響，露頭已遭土石埋沒。

劉經邦說，新竹縣政府考量當地泉源湧沛，早在九十年即委託工研院地質鑽探，挖掘到溫泉井；一○三年在觀光局的補助下，協助控溪部落廿多戶逐戶配管。

年底動工 將自營或委外

劉經邦說，秀巒是前往鎮西堡、司馬庫斯等部落的中繼站，為了拓展後山觀光，提供優質的溫泉住宿環境，公所去年利用秀巒派出所附近的一塊鄉有地，興建四間溫泉湯屋；但因缺乏經濟效益，尚未開放使用，公所再提案向原民會爭取補助，就地擴建規模。

雲天寶表示，秀巒野溪溫泉獲原民會納入溫泉示範區，溫泉會館為一棟三層樓建物，規劃增建八間，即總計十二間山景湯屋，加上大眾池、餐廳、廁所和更衣室等，正委託顧問公司規劃設計中。如作業順利，預計年底動工，爭取在明年八月竣工，取得使用執照和溫泉標章，將評估自營或委外營運。

尖石鄉公所表示，從新竹到秀巒車程約兩小時，秀巒野溪溫泉水質清澈，呈弱酸性，且無色無味，是尖石最早得名的露天野溪溫泉，水溫約四十五度Ｃ，盛夏戲水，秋冬賞楓，是前往後山必訪的熱門景點。

清泉溫泉會館 委外流標

另外，五峰鄉清泉溫泉會館委外營運案，則傳出流標！五峰鄉長江長彬表示，七日首次招標，因無廠商投標而流標；公所將下修權利金，並研議延長經營期限，儘快辦理二次公告上網。不過，因應張學良兩岸三館交流年會，將派人先整理環境，十二月初開放讓中國遊客參觀。