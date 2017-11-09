〈北部〉私房景點美食 12處借問站包打聽

2017-11-09

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「不好意思，請問附近哪裡有好玩的？」為提供旅客更「接地氣」的旅遊資訊服務，市府觀旅局與在地店家合作，於全市設置十二處借問站，提供食、宿、遊、購等旅遊資訊及WiFi熱點。觀旅局觀光管理科長李復華表示，借問站就像小型的旅客服務中心，觀旅局也針對借問站周邊五公里「量身打造」觀光地圖，讓遊客更深入探訪桃園。

友善服務 方便外地遊客

借問站可提供在地人才知道的私房景點，李復華說，十二處借問站主要設置在旅宿業者、觀光工廠，甚至是金香鋪等處，對人生地不熟的外地遊客，借問站能以在地角度提供旅遊資訊，能打聽到私房秘境、巷弄美食等，提供便利且在地化的友善服務。

明年將再增10處

李復華表示，今年觀旅局獲交通部觀光局補助五十五萬餘元，新增六處旅遊「借問站」，明年預計在觀光巴士沿線，與咖啡廳、戶政事務所，甚至二手書店等在地店家、機關合作再新增十處借問站，待觀光局審核通過，全市的借問站將增至廿二處。

李復華說，就算是桃園人也不見得會知道桃園其他區域的私房景點或美食，透過借問站，也能讓市民獲得不同生活圈的觀光訊息。

觀旅局指出，為鼓勵民眾多利用借問站，即日起到桃園借問站店家打卡，就送手機擦拭布、環保紙杯、借問站小卡等限量禮品，若是拿借問站貼紙拍照上傳，還有機會抽中GoPro攝影機。

十二處借問站地點分別為：復興區和風山莊；大溪區達文西瓜、大溪文化協會草店尾小客廳；桃園區明義唐香行、福容大飯店桃園館、祥儀機器人夢工廠；蘆竹區尊爵天際大飯店、桂林商務旅館；八德區巧克力共和國；觀音區GFun機能紡織服飾生活館；平鎮區晴耕雨讀小書院；大園區桃禧航空城酒店。