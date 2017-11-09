〈北部〉鄭文燦出訪2次花823萬 議員批燒錢

2017-11-09

對比柯出訪4次花834萬 虧鄭「九四狂」

〔記者陳昀／桃園報導〕台北市長柯文哲去年被民進黨市議員何志偉抨擊，不到一年出國參訪四次、花費八百三十四萬元公帑，是前市長郝龍斌同期的二倍；桃園市議員舒翠玲、楊朝偉昨天質詢指出，市長鄭文燦去年出訪歐洲、今年出訪美西，兩趟至少花八百二十三萬元，不但沒有公開上網招標，且一級主管都坐商務艙，更捨棄新聞處攝影人員不用，採外聘攝影師，大虧鄭文燦「九四狂」，封他是「排場王、燒錢王、目無法紀王」。

鄭文燦︰審計處每年查核 均無缺失

鄭文燦答詢表示，他與其他縣市首長相比，出國次數沒有特別多，而出國經費的多寡牽涉到天數、團員數，審計處每年都會查核市府出國考察情形，前兩年均無缺失，今年也願接受查核；秘書處長顏子傑也說：「如果真有問題，那桃園市審計處可以關門了！」強調市府禁得起檢驗。

鄭文燦去年六月率團參訪歐洲荷、英、法三國、今年七月率團參訪美西，都安排十九名市府官員隨行。舒翠玲指出，鄭文燦率團出訪，市府一級主管都搭乘商務艙，市府還動用桃園市文化基金會經費安排採訪團隨行，她抨擊說，鄭文燦上任前，曾指控時任縣長吳志揚把桃園航空城公司當成提款機，直斥：「你現在是不是也把文化基金會當提款機？」

用文化基金會經費、外聘攝影師挨批

舒翠玲等人指出，前苗栗縣長劉政鴻二○一一年出訪義大利，全團三十人花費三百零一萬元；柯文哲去年出訪美國花費三百六十萬元，還被民進黨市議員批評更會花錢。她調閱資料發現，柯文哲八次出訪都依法上網招標，鄭文燦出國動輒數百萬元，不但沒公開招標，還指定旅行社代辦，且兩次分別花八萬、九萬元另聘攝影師隨行。

顏子傑解釋說，市府團隊出訪都是依出國要點及採購規定辦理，沒有辦理公開採購，是依照主計總處修訂的「國外出差旅費報支要點解釋彙編」中的函示辦理：「…二員以上之機關人員公務出國前往同一目的地，不論是否搭乘同一班機，如以個人名義委託旅行社代為採購國際機票，並依國外出差旅費報支要點個別報支者，不適用政府採購法。」

市府新聞處長張惇涵說，市府沒有指定特定旅行社，外聘攝影師是新聞處的人力調度策略，用的是新聞處預算；桃園市文化基金會的經費來源包含市府預算、外界捐款及利息，採訪團確實運用基金會經費，但這都是指定項目捐款，沒有問題。