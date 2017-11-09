〈北部〉花蓮一信慶百歲 捐資源回收車

2017-11-09

〔記者王錦義／花蓮報導〕創於日治時期大正六年（一九一七年）的花蓮第一信用合作社，前身是「東部信用組合」，在當時是台灣人在東部地區發展合作金融事業的濫觴，今年正逢創社百年，舉行一連串的活動，並捐一輛資源回收車給花蓮市公所清潔隊，希望展現企業回饋社會的舉動。

一信指出，花蓮一信創立於大正六年十一月三日，由在地仕紳林玉鑾、鄭國賓等人向台灣總督府提出申請，在花蓮港春日通十八番地（今花蓮市復興街）設立有限責任東部信用組合，鄭國賓擔任首任組合長，成為當時東台灣第一間由台灣人創立的金融機構，民國三十五年更名為花蓮縣花蓮市信用合作社，由許聰閔擔任理事主席；五十二年更名花蓮一信。

主席吳東明說，台灣早期金融機構均由日本人掌控，為使經濟自主，當時花蓮一信是東台灣首間由台灣人創立的金融機構，沒有接受日本產業、都是道地花蓮人組成；全體同仁都懷著感恩的心來迎接創立百周年，已舉行過「百年一信感恩有您百年社慶熱血萬升」、「一信百週年慶七腳川西畫研究會會員聯展」、「百年一信百家揮毫藝文」等系列活動，更進行捐車等公益回饋社會。

花蓮市長魏嘉賢代表市公所受贈資源回收車一輛，魏嘉賢說，一信百年來協助無數的地方人民解決金融上的各項困難，更長年回饋社會，每逢週一上午，一信讓員工提前一小時上班，拿起掃把、畚箕、垃圾袋，在各分行周邊馬路做清潔打掃，每週的清掃活動更讓員工們體認到清潔隊員辛勞，有感於清潔隊的資源回收車過於老舊，趁百年慶典捐贈資源回收車，期盼能為環保盡一份心力。