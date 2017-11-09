〈北部〉日治冬山橋被改民國 鄉親盼重現原貌

2017-11-09

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉舊冬山橋一九三○年建成，二○○二年被縣府指定為歷史建築，但這座建於日治時期的橋梁，建成銜牌卻從「昭和五年」變成「民國十九年九月竣工」，地方盼將銜牌改回原樣，讓冬山橋以原貌重現，縣文化局會勘後允諾，會再與學者、耆老研究，研議撤除「民國」銜牌，改回「昭和」恢復橋梁原樣。

舊冬山橋落成銜牌究竟被誰重新覆蓋，時間已久難以考究！不過有一說是，不知是哪任鄉長私下覆上的；縣議員游祥德回憶，約在四十年前，他正就讀初中，當時鄉長就已將橋身原有的「冬山橋」日文名跟竣工日期，改以中文字並民國年代取代，才讓舊橋變成今日樣貌。

游祥德指出，舊冬山橋護欄曾在一九九九年被卡車撞毀，當時文化局編列卅萬元修繕，他就要求將銜牌恢復原狀，未料，最後不了了之，使得這座日本人蓋的橋梁，至今仍被冠上民國竣工日期，與正確歷史格格不入。

「石板下面絕對是寫著昭和！」游祥德說，舊冬山橋有重要歷史價值，應以當時建成年分為主，把「昭和」改為「民國」，不符合歷史原貌。

鄉長謝燦輝也說，盼文化局能聽從地方聲音，讓橋梁以原貌展現於大眾面前。

宜縣府：確認橋頭柱原樣

宜蘭縣府文化局坦言，民國十九年，台灣仍是日治時期，當年完成的橋梁不可能用民國紀年，把「昭和」改為「民國」，確實不符歷史真相與意義，現有石板究竟是誰改名的不得而知，近期會再邀集專家學者、耆老進一步討論，待確認橋頭柱原有樣貌，將朝恢復歷史原貌努力。

舊冬山橋橫跨冬山河舊河道，在一九七六年台九線的新冬山橋啟用前，曾扮演重要角色，也是宜蘭縣從日治時期留存至今，仍在使用的完整橋梁之一，現主要作為冬山舊街與台九線的動線之一，以機車、行人通行為主。