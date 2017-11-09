〈北部〉頭份東興公園修繕 打造苗栗首座寵物友善公園

2017-11-09

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市中港溪東興大橋旁的東興河濱公園，設備老舊，頭份市公所將斥資千萬，推動「中港溪東興提案河廊營造計畫工程」，規劃以環境共生方式，保留堤內高灘地原有地貌，讓民眾除了可在此騎單車、散步，更將設置寵物友善互動區，方便民眾帶著毛小孩一起休憩，打造全苗栗第一座寵物友善公園。

頭份市人口激增，公園綠地設施已嫌不足，市公所遂向中央水利署申請九百萬元補助款，加上自籌配合款一百萬元，將占地四點六公頃的東興河濱公園改造活化，保留堤內高灘地原有地貌，改善原有老舊的休閒健身設備，增設休憩及展演廣場，另也改善出入口路面、增設自行車休憩站及人行步道等。

此外，市公所也增規畫寵物友善互動區，希望以環境共生方式，提供民眾與毛小孩一個親近遊戲的空間，未來若實施成效良好，可望成為中港溪環境營造示範點，推廣到其他河段。

市長徐定禎表示，市區雖已有多座公園，但適合遛狗的空間並不多，加上目前全台都在發展友善環境公園，因此藉由東興公園修繕工程，著手規劃全苗栗第一座寵物友善公園。

公所也參考國內幾處寵物公園，希望藉由寵物互動區的規劃，讓市民可帶著毛小孩到戶外遊玩活動，另搭配多功能活動草坪及設備的更新，順勢能帶動市民運動及休閒風氣。目前工程已進入招標階段，預計明年初開始施工，可望於明年中旬啟用。