〈北部〉竹市3.8億改善路面 打造人本環境

2017-11-09

空中纜線地下化 將重現天際線

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府向內政部爭取到「前瞻基礎建設—提升道路品質計畫」第一階段三點八二億元經費，將進行東大路及玄奘路的道路鋪面改善和路口纜線下地工程，提供更舒適的行走空間，也讓空中的電線、電纜下地，重現城市天際線。

市府交通處表示，這項工程以「人本環境」的概念，改善城市景觀，打造友善安全的人行空間。其中東大路是連結南寮地區與西濱公路的重要道路；玄奘路則串聯玄奘大學、元培醫事科技大學和元培街周邊人行道，是重要的通學步道，交通處將進行道路鋪面改善，保障車行、人行安全。

號誌標誌整併 明年設計規劃

交通處長倪茂榮表示，市中心一平方公里五十八處路口的天空纜線也將地下化，並進行號誌標誌共桿整併計畫，明年進行第一階段設計規劃，一○八年開始施作，總經費一點八六億元。

倪茂榮說，未來將透過減量整併、縮小交通號誌控制器等方式，解決過去控制器佔用人行道的問題，建構號誌地下管線資訊平台，再利用平台進行管理，讓城市天際線重現。

東大路上將設首條市區單車道

此外，東大路目前雙向有八個車道，道路外側是汽、機車的混合車道，未來會將車道寬度縮為三米，並空出一個車道做自行車道，從北大路到鐵道路約三點七公里，將是新竹市第一條市區自行車道。

玄奘路通勤步道的道路鋪面環境改善工程則編列一千萬元，改善九百公尺人行道，明年就會施作。