〈中部〉新社花海週六開幕 注意交管

2017-11-09

〔記者許國楨／台中報導〕配合新社花海活動，市警局昨公佈交通疏導管制措施，活動時間從十一日起，至廿六日止（共計十六日），每日上午八時卅分至下午四時卅分，籲請遊客善用活動官網公告資訊，多利用大眾運輸系統，耐心配合員警交通指揮，相關交通管制措施如下：

一、行人徒步區（禁止車輛通行）：

1、協興街路段（苗圃橋至花海接駁站車輛出入口範圍）。

2、興義街路段（花海區域內）。

3、協興街靠華豐街路段（花海區內行人木棧道）。

二、單向行車管制、車種管制：

1、興中街單行道管制，管制時間為八時至十五時。

2、協興街自興中街至苗圃橋路段、以及由苗圃橋轉進花海小型車輛停車場路段，實施單向管制並禁行大型車輛。

3、興義街自花海停車場至協中街路段單向管制。

4、平行協興街東北側道路單向管制。

5、興中街及華豐街路段假日接駁車專用道單行管制。

6、新社區中正街往中和街方向，以及中和街往中正街方向，假日七時至十八時禁止左轉。

7、因應（東山路）拓寬完工後，開放所有車輛皆可行駛，惟過連坑巷後彎路較多，從連坑巷起，將引導大型車輛行駛內側車道，以減少車流混合之危險。

8、北屯區民興巷與新社區協中街路口管制方式，依往例管制車輛由民興巷進入協中街。

9、壽光精舍與新闢停車場間之新闢道路，例假日封閉。

10、新社區協興街（苗圃橋至華豐街）路段於花海活動期間前後進行小區域交通管制，平日每日七時卅分起，至十七時卅分止；假日每日七時起，至十八時止，禁止車輛進入與路邊臨時停車。