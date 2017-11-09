〈中部〉魚屍上千公斤 頭汴坑溪好臭

2017-11-09

〔記者陳建志／太平報導〕流經太平、大里的頭汴坑溪，前天早上民眾發現溪裡佈滿魚屍，環保局清潔隊獲報當天就撈起超過四百公斤的魚屍，沒想到昨天魚屍更多，又撈起超過六百公斤，兩天累積超過一千公斤，因天氣炎熱，空氣中瀰漫魚屍臭味，民眾懷疑工廠偷排廢水，造成魚群暴斃；環保局初步檢測水質發現溶氧值偏低，懷疑是天熱、少雨，水中氧氣不足才造成魚群暴斃。

民眾懷疑工廠埋管偷排廢水

頭汴坑溪在太平光興隆大橋上游的河段，前天早上有民眾發現，溪裡出現大量魚屍，趕緊通報環保局，環保局派人到場檢測水質，並請清潔隊派人撈起魚屍，前天下午撈起四百多公斤，昨天一大早民眾又發現溪裡滿佈魚屍，且數量比前天還多，清潔隊員清到下午，又撈起逾六百公斤，因陸續還有魚屍從上游漂下來，今天將繼續派人清除，暴斃數量十分驚人。

因數量實在太多，民眾經過光興隆大橋都可聞到難聞的腐臭味，懷疑有工廠偷排廢水，才會讓魚群大量暴斃，且因附近出現大量死魚不是第一次，更懷疑有工廠偷埋暗管，破壞環境生態。

環局初判溪水溶氧值低所致

不過台中市環保局稽查大隊長王宗邦表示，昨天、前天接獲通報後，都有派人到場取水檢驗，初步檢測發現，兩天的PH值、水溫都正常，也沒有重金屬、氰化物反應，不過溶氧值前天只有0.28mg/L，昨天上午則是1.96mg/L，強調溶氧值只要低於2mg/L，水中魚群就容易缺氧暴斃。

王宗邦表示，除檢測水質，也派人到上游追查可能的污染源，並未發現異樣，初步研判是近日天氣炎熱、少雨，造成溪水中溶氧值降低，導致魚群缺氧死亡，將把水質進一步送交實驗室檢驗，若發現其他有害物質，會持續追查污染源。