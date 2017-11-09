〈中部〉秀水龍騰公園窩藏逃犯 地方︰人氣不足

2017-11-09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕都是因為人氣不足？台中監獄外役監受刑人王敏旭逃亡三十四小時後被逮，原來王男逃逸後，不敢回家，都睡在距離住處約二公里遠的秀水鄉龍騰公園內，民眾認為這座公墓更新的公園，應該多辦活動、增加燈光，才不會變成治安的死角！

秀水鄉長梁禎祥表示，龍騰公園佔地約三公頃，位於石笱排水旁，公園用地為公墓更新，入口意象是雙龍搶珠，公園內綠草如茵，還有漂亮的蓮花池，尤其是每到蓮花盛開季節，更吸引許多攝影愛好者前往取鏡。

不過，有民眾認為龍騰公園佔地寬廣，停車方便，位於秀水、彰化、鹿港、和美交界處，由於公園照明不足，樹木多卻綠蔭有限，加上綠地、蓮花池都在入口意象的後方，但入口往往都有「怪怪的人」，也讓民眾卻步，非常可惜。

有民眾指出，這次有受刑人逃獄後就躲在龍騰公園，公園卻因為這樣知名度大增，這代表公園平日「人氣」不足，才會被受刑人相中躲在公園裡，這樣很容易變成治安死角，希望公部門能夠想想辦法。

公所允增加燈光 辦活動活化

梁禎祥表示，龍騰公園的環境很好，鄉公所也將持續種樹，未來可以在入口部分來研議增加燈光，而部分綠地也可以考慮來作為球場，也將在此舉辦活動，來活化公園的使用，讓龍騰公園可以人氣大增。