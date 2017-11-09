〈中部〉12萬口農田水井水權費 彰縣只編一半

2017-11-09

議員質疑虛列預算 縣府稱分批逐年編列

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議員江熊一楓昨在議會質詢指出，全縣合法登記的農田水井十二萬八二三二口，縣府編列明年度總預算案，編列農民水井水權費用，卻只有六萬七一五○口井，使得六萬一○八二口水井變成「幽靈水井」，有虛列預算之嫌，做法奇怪。

為了有效防治地層下陷和管理地下水源，中央規定地方依照水利法，輔導農民申報納管水井，從申報同時，每一口井農民須繳交二七○○元水權費，農民聽到還要繳錢就不要被納管，縣府於是採取權宜之計，改由縣府編列預算，幫農民繳納第一次取得合法水井權狀的水權費用。

議會昨開定期會，江熊一楓說，明年就要選舉了，縣府幫農民繳水權費，減輕農民負擔、討好農民，既然要幫就該幫到底，預算應該全額編足，怎麼只能編一半？且每口井約三到五年時間就要重新換權狀，每次換權狀就會出現二七○○元水權規費，農民使用一口井長長久久，明年第一次免繳水權費，第二次甚至第三次是不是都免繳，還是只有第一次由縣府幫忙出錢繳納？

對此，水利資源處長陳詔慶表示，水權收費與水利法水權登記收費標準有關，要免收水權費需修法才行，縣府現階段配合水利署納管水井輔導合法化既訂期程，於一○六年到一○九年間逐年分區完成合法化作業，今年農民反彈暫停受理，縣府估算一年可完成核發權狀的件數，約六萬七一五○口，所以才編列約一．八億元歲出預算，如果一次編足，總額三．四六億元，財政負荷不了。

陳詔慶指出，縣府幫農民出錢，彰化縣和雲林縣作法一致，雲林縣明年同樣編列一．八億元，地方政府幫農民繳水權費，與選舉毫無關係，目的落實地下水有效管理。