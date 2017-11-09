〈中部〉奧萬大賞楓 可預訂專屬公車

2017-11-09

最佳時間在中下旬到下月底

〔記者陳鳳麗／南投報導〕前天是「立冬」，但本月份天氣仍偏暖，賞楓勝地的奧萬大森林遊樂區，楓葉變色不到二成，林管處表示，園區賞楓最佳時間預估從本月中下旬到十二月下旬，今年賞楓遊客只要揪到四人就可預訂專屬DRTS九人座公車，但得在出發前一日就預約，若遇週日出發，則要兩天前預約，就可有專屬賞楓公車。

南投林管處表示，日夜溫差大、日照與水份充足，是楓樹變色的主要條件，往年園區內的紅葉樹種青楓、楓香等，大多在入秋即開始變色，但今年冬季偏暖，前日節氣已是「立冬」，但中午仍如夏天般高溫，氣溫高讓楓紅期延後，最近園區內楓葉才慢慢轉黃，並有一成轉紅。

林管處也說，園區內還有一些會變色的植物，像「栓皮櫟」、「九芎」、「山漆」、「櫸木」、「川上氏鵝耳櫪」、「山鹽青」、「尖葉楓」、「落羽松」、「水杉」，現在也有一小部分在變色。

林管處預估，賞楓較佳的時期大約要到本月中下旬，賞楓期應可到十二月下旬。

由於奧萬大的交通較不方便，以往遊客大多自行開車前往，一到賞楓旺季的假日常停車位一位難求，但今年交通工具多了一項選擇，即可利用十月才開辦的需求反應式運輸服務（DRTS）。

只要揪到4人即可電話預約

奧萬大未在DRTS固定路線上，屬於彈性自訂路線，該路線以九人座商務車行駛，遊客只要揪到四人以上的朋友，就可預約公車，但要出發日的前一天電話預約，惟若出發日是週日，就要提早兩天前的上班時間內預約，電話為：049-2987330。