〈中部〉就博冷清？嘉縣議員促設徵才網站

2017-11-09

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕股王「大立光」十月十三日參與嘉義縣政府於朴子體育館舉辦的就業博覽會，僅三人應徵；縣議員何子凡說，大立光在網路上遭譏稱薪資待遇不如到超商打工，被迫發表聲明澄清，這暴露出公部門辦理實體博覽會場面冷清的窘況，建議設立徵才網站，每天更新，對謀職鄉親的幫助會更大。

何子凡表示，現在就業網站大行其道，待業者或想轉換跑道者，可以在網路平台很快找到適合的工作，公部門還在年度大拜拜式的舉辦實體就業博覽會，往往工作人員比求職者還多，顯得相當諷刺。

嘉縣社會局長楊健人說，已針對實體就業博覽會人氣有限的狀況向勞動部反映，也會進行調整，目前規劃採多元媒合，一面幫業者迅速找到員工，同時讓待業和想要轉換跑道者獲得滿意的工作。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心業務輔導員蔡嘉章說，媒合工作應多管齊下，以嘉縣為例，待業鄉親不見得會使用網路，辦理徵才時，除透過最迅速的LINE發佈即時訊息，也會商請村里幹事廣播及回收車懸掛廣告看板，讓媒合的效果更好。

透過就業博覽會找到工作的黃姓民眾強調，網路和實體各有利弊，前者迅速、職缺又齊全，但業者資訊不可能全部揭露，上工後，往往有誤上賊船的感覺，後者經過面對面說明，就沒有這方面的困擾。