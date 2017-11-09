〈中部〉瓜農養蜂授粉 友善農法「催生」

2017-11-09

〔記者黃淑莉／雲林報導〕由於蜜蜂數量減少影響農作物收成，雲林縣內多家農會、農民在農作開花期購買蜜蜂協助授粉，但受到農藥毒害等環境因素影響，蜜蜂死亡率高，成效不如預期，有蜜蜂業者推出放蜂計畫，今年改教農民正確養蜂，鼓勵農民以友善農法讓蜜蜂有更安全的生長環境。

蜜蜂業者教養蜂 農藥是殺手

二崙鄉是雲林重要西瓜產地，近十多年來因蜜蜂數量減少，瓜農仰賴人工授粉，二崙鄉農會祕書吳曜宇表示，西瓜長在地上，人工授粉時農民要彎著腰一棵一棵巡視，瓜農年紀大，長時間下來身體吃不消，為協助瓜農解決授粉問題，農會補助蜂農在濁水溪沿岸瓜田放置蜂箱。

斗南鎮絲瓜種植面積全縣之冠，一樣面臨蜜蜂量少產量減少窘境，斗南鎮農會去年起購買蜂箱在花期時放置在絲瓜園，希望能提高授粉率。

斗南鎮農會表示，今年絲瓜花期買了二十多個蜂箱，結果蜜蜂「出師未捷身先死」，三個月蜜蜂量剩不到幾箱，希望農政單位要重視蜜蜂死亡原因，擴大含有益達胺、類尼古丁及芬普尼等成份農藥的禁用範圍。

吳曜宇指出，二崙蜜蜂授粉也同樣發生蜜蜂死亡情況愈來愈嚴重，因此每到花期時即透過小組長、班長提醒農民注意用藥時間。

古坑一家蜜蜂業者推出放蜂計畫，免費提供友善農法的農民在田間放置蜂箱授粉，發現環境好壞對蜜蜂生存有很大關係，今年改開辦免費養蜂班，教農民正確養蜂知識，課程結束通過測驗者，贈送一個蜂箱，供農民回去飼養蜜蜂授粉。

養蜂業者程淑婷表示，經過三個月訪視結果發現，農友提供的環境愈好，蜜蜂就長得好，農作授粉情況也變好；若環境不好，就算農友很用心照顧，蜜蜂數量仍然減少。蜜蜂是環境指標，愈來愈多人養蜂對環境保護有幫助，由於很多農民有意願加入，明年將會持續開辦。