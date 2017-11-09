〈中部〉（嘉義）濫用救護車 竟說比小黃便宜

2017-11-09

開單收費800 嘉市10個月19件

〔記者王善嬿、蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義市消防局今年元旦起，針對非緊急傷病患濫用救護車案件，依「嘉義市消防救護車執行收費執行要點」開單收費，截至上個月共開單十九件，各收費八百元，不過仍有民眾將救護車當計程車坐到醫院看門診，一週就被開單收費兩次。

嘉義縣消防局目前尚未有救護車收費規劃，縣消局長黃志榮表示，因嘉縣地理位置影響，常會送傷、病患者到嘉義市或台南市，加上收費行政程序繁瑣，不利救護工作執行。

一週叩2回 看診和提前住院

嘉市消防局本週接獲同一人兩次報案，是一名五十八歲黃姓男子自稱因病行走不便、需要救護車，第一次是掛號看門診，第二次救護人員詢問病況時，他竟回答沒有不舒服，因明天要開刀而提前住院，讓救護人員聽了傻眼。

市消今年初曾遇有民眾指定救護車載到嘉縣大林慈濟醫院就醫，救護人員告知若非送到責任區急救醫院，可能要收費，該民眾一聽費用八百元，直呼比叫民間救護車或計程車便宜，欣然付費。

市消副局長郭立昌表示，收費並非營利，是提醒民眾救護車有限，應讓給有緊急需求者使用，才參考台北等縣市訂定收費要點，並於去年十一月十日發布施行。

郭立昌說，收費情形包括非到急救責任醫院急診者（不包括指定到精神醫療機構就醫的精神病患跟臨盆孕婦）、經常性明顯浪費救護車資源的非緊急傷病患，分隊人員會開立收費告知單，經救護審核小組審查認定符合收費標準，就由消防局發函通知當事人繳款。