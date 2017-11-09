〈中部〉朝馬運動中心 1年權利金僅50萬

2017-11-09

北區運動中心 也僅收百萬

〔記者張菁雅／台中報導〕朝馬、北區國民運動中心已相繼營運，市議員張玉嬿、蔡雅玲和謝志忠八日爆料指出，這兩座國民運動中心分別耗資四億、九億元，權利金卻僅收五十萬、一百萬元，比便利商店租金還便宜，而門票收費又比坊間貴，北區竟連使用吹風機都要付十元；市府運動局則表示，將在合約到期重新議約時調整權利金。

張玉嬿說，朝馬國民運動中心建價約四億元，前市長胡志強時期與委外廠商訂的合約，定額權利金每年五十萬元，變動權利金須在營業額年達五千萬元以上，市庫才能進帳；北區耗資九億元，定額權利金每年一百萬元，營業額則要八千萬元以上，市府才能分紅，但這麼高的營業額根本達不到，胡市府恐有圖利委外廠商之嫌。

議員諷比便利商店租金便宜

張玉嬿也說，國民運動中心收費比民間還貴，民間游泳池每月平均一千兩百元，多附設健身房、停車場；而國民運動中心游泳月票一千五百元，體適能教室月票一千元，合計兩千五百元。另外，在北區國民運動中心使用吹風機，還要五分鐘收十元，很多人乾脆自己帶，相當不方便。

蔡雅玲指出，設置國民運動中心是為了推廣全民運動，應該「設備高貴，收費不貴」，市府與委外廠商簽訂的合約，必須顧及市民利益，不該淪為不平等條約。

謝志忠也說，市府向委外廠商收取的權利金竟比便利商店租金還便宜，市府要硬起來、重新審視合約，包括調整權利金及爭取更多優惠，不能當冤大頭。

運動局：重新議約時可調整

對此，運動局表示，朝馬國民運動中心合約期限為七年，北區為五年，合約期滿後，委外廠商若經評鑑優良，可優先續約一次；未來重新議約時會處理可再加強的部分，包括權利金的調整、加碼地方公益回饋方案等。另除了合約年限到期重新議約外，在履約期間，運動局也可協調，要求委外廠商增加地方公益回饋方案。

至於收費問題，運動局表示，所有國民運動中心的票價是一致的，游泳池部分，國民運動中心收費上限為九十元，民營場館約一百二十元至一百五十元間；國民運動中心的體適能中心則以每小時上限五十元收費，坊間健身房多採會員制，每月會員費數百元至數千元不等，國民運動中心收費沒有較高，也無綁約問題。另外，運動局將請廠商視民眾使用狀況，評估取消投幣式吹風機，或增加免費吹風機數量，以鼓勵民眾多到運動中心。