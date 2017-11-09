〈中部〉涉索回扣 竹山鎮長遭偵訊

2017-11-09

〔記者陳鳳麗、謝介裕／南投報導〕南投地檢署昨指揮調查站大舉搜索竹山鎮公所、包商公司住處等十四處地點，就鎮長黃丹怡、主秘洪丞俊等人涉嫌在十三號公墓工程等多件工程，向廠商索取不法款項，檢調帶回黃、洪及公所相關人員、包商等廿四人，漏夜偵訊中。

南投檢調偵辦竹山鎮長黃丹怡、主秘洪丞俊涉向工程包商索取不法款項案，是從去年接獲檢舉後開始調查，昨日檢方指揮南投等多個調查站出動近八十人前往竹山公所及承包廠商公司住處等十四個地點搜索，光在公所就查扣十餘箱的資料證物，黃丹怡等廿四人也在下午被帶往南投調查站接受偵訊，黃丹怡表示，她是配合釐清一些事實，其他不便多說。

據透露，黃丹怡等公所人員，涉在上級補助的十三號公墓工程等多項工程發包過程，向包商索取不法款項，這些工程的經費從數十萬元到上千萬元不等，但究竟有什麼人涉及索取哪些工程的不法款項還待釐清。

對於黨籍竹山鎮長黃丹怡涉貪瀆案，民進黨南投縣黨部主委陳昭煜指出，將以最高道德標準建請中央給予黃「停止黨權」處分，一旦檢調調查事證顯示涉及不法，更將開除黨籍。至於下屆竹山鎮長參選人選，確定不會依「現任優先」原則予以提名。

黃丹怡一旦不被民進黨提名，將牽動下屆鎮長選舉，包括民進黨縣議員張志銘、代表會副主席林賜學兩人，均已對外表態參選鎮長；國民黨方面則有縣議員蔡宜助，使得下屆鎮長選舉選情更加詭譎、多變。