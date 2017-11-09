〈中部〉便道未修復 水里砂石車滿街跑

2017-11-09

鄉代︰未按時完工不排除封路

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉因位在砂石疏濬區與聯外要道上，近來鄉民代表反映，因砂石便道損壞未全面修復，導致市區砂石車滿街跑，嚴重影響居民安全與空氣品質，要求在便道修復完成前，疏濬車輛不能開上省道，若最後便道不能按時完工，將不排除封路抗爭。

縣議員陳昭煜昨邀集水里鄉長陳癸佑、鄉代、警方、四河局、縣府代表等召開協調會，會中鄉代們對於砂石便道遲未修復砲聲隆隆，認為相關單位漠不關心，施工才會拖延，一再讓砂石車開上省道，影響生活品質。

鄉民代表林良政、甘晉誠等人表示，先前要求四河局修復砂石便道，當時獲得的答覆都說會做，為何至今砂石車仍滿街跑，若四河局再不積極處理，便道不能儘速修復，日後將不再參與協調，甚至發動封路抗爭，希望相關單位重視地方心聲，別讓「仁愛砂石、路過國姓」引發的封路抗爭在水里上演。

四河局︰預計本月底可完工

對此，四河局代表指出，今年六月梅雨大水過後，就有針對便道作簡易修復，但因後來部分颱風與外圍環流影響，便道設施才又損壞，現階段便道工程僅剩水里段仍在施作，預計本月底可完工，屆時疏濬砂石的原料車就能利用便道往返，而目前在水里市區行駛的則多是砂石成品車，未來也將要求改行便道，降低對市區環境的影響。

陳昭煜、陳癸佑則強調，沒有砂石便道，疏濬就不能出料，希望四河局能依照既定時程完工，並提醒居民騎機車多注意；集集警方則說，將加強超速、超載取締勤務，並避免車輛滲漏砂石造成路面與空氣污染。