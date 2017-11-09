〈中部〉等了18年 洋仔厝溪北岸道路開工

2017-11-09

從台十七線到人和橋前

〔記者劉曉欣／鹿港報導〕苦守寒窯十八年終有成！彰化縣洋仔厝溪堤岸道路早在十八年前就完成用地徵收，在歷經多年分段開工下，昨天終於等到了台十七線到人和橋前的路段開工典禮，目前就剩下人和橋兩端的「最後一公里」動工，就可完成彰北快速聯絡道路，方便用路人往來中山高速公路彰化交流道、台十九線、台十七線與台六十一線。

建構北彰化生活圈路廊

彰化縣長魏明谷致詞表示，「路開到那，經濟就發展到那」，洋仔厝溪是北彰化重要水系，從彰化市往下游流經秀水鄉、和美鎮，在鹿港鎮台十七線西側出海，運用水系打造堤岸道路，採取分段爭取經費來建設，建構北彰化生活圈重要交通路廊。

立委王惠美說，昨天動工的路，可以說是「王寶釧路」，因為土地徵收了十八年，歷任三位縣長，才終於要動工了，真的是「苦守寒窯十八年」，明明在一○四年獲得中央核可，卻拖到昨天才舉行動土典禮。

鹿港鎮長黃振彥強調，這條路歷任過三任縣長，直到縣長魏明谷上任，才突破困難，讓頂番婆聚落終於有條便捷交通。

縣議員凃淑媚強調，洋子厝溪堤岸道路是彰化西北角東西向交通要道，昨天開工後，就剩下人和橋兩端還沒開闢，這是非常重要的「最後一公里路」，這段路沒開通，「就好像脖子被人掐住一樣」，道路無法暢通。

縣府工務處長林漢斌強調，洋子厝溪堤岸道路在八十八年進行土地徵收，全長不到十公里，北岸拓寬十五米道路，南岸拓寬為十二米道路，由於拓寬工程經費龐大，因此向中央分段爭取經費來闢建，並優先從阻力較小、不必拆除民宅路段來做起。

林漢斌表示，昨天開工的「洋仔厝溪堤岸道路第一標北岸工程」，工程經費為三億四○○○萬餘元，預計後年二月完工，全長三點三公里，寬度十五米，並會新建鋼構橋樑作為迴轉車道；這段道路完工後，洋仔厝溪堤岸道路全線就剩下人和橋兩端，長度大約為一點二公里尚未進行拓寬，目前正在進行可行性評估，因為預定路線上有民宅，還要進行溝通協調。

而昨天道路開工經費，立委王惠美質疑在前年就已經核可補助，卻遲到昨天開工，林漢斌指出，還要辦理地上物補償與設計等相關作業程序，並無拖延一事。