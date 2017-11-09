〈中部〉不滿限縮農地使用 雲縣議員揚言抗議

2017-11-09

〔記者林國賢／雲林報導〕國土規劃爭議延燒，雲林縣議會多位議員砲轟中央欺侮農民，綁死農地用途，要雲林縣民「做牛做馬做到死」，要求縣府硬起來，帶著縣民上街頭抗議。

中央政府展開國土規劃，雲林縣約有一半土地劃設農業區，第一類農地更高達六萬三千公頃，只能做為農耕用地；雲林縣長李進勇表示，國土規劃草案還在走公聽會程序，明年五月才會定案，縣府會透過各種管道要求重新審定。

無黨籍議員陳俊龍指出，縣府這十多年來高喊農業首都，導致中央政策直接要求雲林只能發展農業，，自食惡果，縣府除向中央抗議外，也該檢視農業首都是否適當。

民進黨議員許志豪說，政府不該因為宜蘭縣農地濫用，就全面限制其他縣市農地使用範圍，非常不公平，一旦限制農地興建農舍、資材室，剝奪農民安身立命家園，叫農民何去何從。同為民進黨議員周秀月批評國土規劃欺侮農民，縣府要硬起來向中央說不，甚至率隊抗議。

無黨籍議員蔡東富指出，政府從來不重視農業，導致雲林縣人口外流嚴重，現在又限制農民只能從事農業，雲林縣長期被漠視，縣府必須加強招商引資，提供更多的工作機會，行政院宣示盤整閒置農地，縣府必須全力配合發展工業，否則雲林根本沒有任何翻身、發展機會。

縣府農業處長林慧如表示，農業首都是為了提升農業發展，縣府不認同這次國土規劃的方式，一定會據理力爭。