〈中部〉嘉市交轉中心充電站 月底改免費

2017-11-09

〔記者陳璟民／嘉市報導〕來嘉義出差的台北市蔡姓男子反映，越來越多國內外城市的公共運輸場站，提供旅客3C用具免費充電，嘉義市先期交通轉運中心採投幣收費供電，有違趨勢且不便民；市府交通觀光處長黃緒信昨說，將請承攬營運管理交轉中心的國光客運嘉義站方，考量旅客需求及加強服務品質，改設免費充電站，月底前完成。

捨1元6分鐘 換來貼心形象

國光客運嘉義站長謝連仲受訪回應，交轉中心全天運作，國道、市區客運的人車進出多，電費支出可觀，由各客運業者分攤，因交觀處要求，半年多前花約萬元成立充電站，獲提示採「使用者付費原則」，若交觀處要求調整做法，站方會配合。

交轉中心旅客服務中心「手機、電動輪椅充電站」兩部充電機組，告示「每一元可充電六分鐘，以此類推…」，供旅客自備充電器及投幣利用。

對此，蔡男認為，旅客的筆電、手機、iPad等3C產品電力耗弱時，雖用銅板價就能充電，但購票候車到上車離站，不過幾分鐘到半小時左右，他們需要「救急電力」，不會為充飽電而自誤班次、行程，「（站方）收這個錢又胖不起來，何不貼心一點？」

台鐵、高鐵嘉義站 都不收費

記者訪知，台北、中港轉運站等長途客運樞紐，及台鐵、高鐵嘉義站等，都有免費充電設施供人使用，其中，台鐵嘉義站備有充電線可以借用，台北轉運站的插座配有傳統、USB插頭兩款插孔。

嘉市一名王姓上班族說，如果交轉中心能從善如流，改設免費充電站，讓旅客更便利，可望增加好感度與來乘車的意願。