〈南部〉龍崎福祿食堂 年底吹熄燈號

2017-11-08

〔記者吳俊鋒／龍崎報導〕在成大醫院的輔導下，偏遠的龍崎區四年前成立了「福祿食堂」，每週兩天定期提供老人共餐，不僅免費照顧弱勢，也低價服務長輩，並讓遊客可以吃得便利，因菜色豐富、價格便宜，ＣＰ值超高，已建立口碑；但由於銀髮志工們平均逾七十五歲，體力恐難以再負荷，決定年底吹熄燈號，地方惋惜。

區長蕭琇華表示，志工高齡化的問題確實棘手，公所有意與當地的龍崎永續發展協會合作，接手開辦常態性的老人共餐，正尋求各界資源挹注，全力服務鄉親。

福祿食堂設在崎頂社區照顧關懷據點，每週二、四中午供餐，中低收入戶免費，當地身障者與老人家僅收卅元，從一○二年開辦迄今。

崎頂里長黃怡婷指出，由於附近有虎形山公園，觀光客頗多，但當地並無自助餐店，後來福祿食堂也開放一般民眾訂購，每份五十元，深受歡迎。

黃怡婷說，福祿食堂所供應的料理，每餐都有雙主菜、三樣配菜，並附湯品，即使一般民眾也僅酌收五十元，真的很便宜，但福祿食堂會撐不下去，並非經費問題，而是志工的高齡化。

黃怡婷強調，食堂目前有十三位銀髮志工，最高齡者已屆八旬，因當地青壯人口流失，四年來沒有新血加入，老化日益嚴重，雖然大家仍滿懷熱忱，但基於安全，不得已只好歇業，預計服務到年底。

由於食堂將吹熄燈號，地方各界不捨，在黃怡婷的安排下，昨天拍攝大合照，並開始記錄相關的工作點滴，未來會推出另類的「畢業紀念冊」，留下珍貴的回憶。