〈南部〉城市音樂節 50獨立樂團飆唱

2017-11-08

〔記者劉婉君／台南報導〕為了打造一個專屬於台南的音樂節，「台南城市音樂節」將於十日至十二日舉行，集結約五十組獨立樂團，不只有音樂演出，還邀請超過卅位國內外音樂節選團人、巡演經紀人、廠牌、版權公司一同參加，有音樂會、也有音樂產業交流座談會，提供音樂產業平台；同時也結合十家特色老屋與建築，限時免費開放參觀，引領國內外民眾深入認識台南。

為行銷台南的音樂產業與觀光文化，第一屆「台南城市音樂節」將於十日至十二日舉行，有別於貢寮海洋音樂祭與春吶，活動以策展人制，由在世大運演出的ＤＪ林哲儀、樂評人蔡政忠，以及台灣的音樂廠牌，呈現豐富的演出場次，十日開始的售票演出，分別在台南拾壹庫U11、Seety新城視、Lola蘿拉冷飲店、響響等四個場地舉行，有超過四十組表演團隊參與。另外，十一日下午四時，在三二一巷藝術聚落草坪有戶外的免費主場表演，將由台南在地音樂人、樂團展現台南風，邀請大支、搖滾主耶穌（豬頭皮）、晨曦光廊、顯然樂團及非人物種等開唱。

另外，觀光旅遊局將於十一日下午二時至八時推出「福爾摩莎串門子」活動，帶領民眾一窺包括正興街的西屹設計、丁尺建築師事務所、民權路韓內兒科診所等十處特色建築的迷人丰采。

活動期間每天下午二時至九時，三二一巷藝術聚落還有「串門子市集」，由駐村藝術團隊展示文創特色產品，讓民眾一起來台南散步、串門子，感受台南在音樂產業的軟實力。