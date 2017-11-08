〈南部〉沒水電缺道路 新吉工業區廠商著急

2017-11-08

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南新吉工業區的服務中心日前風光動土，誓言要解決缺地問題。不過，市議員陳怡珍昨拿出廠商陳情的影片，指台南出現「新三缺」—缺水、缺電、缺道路，「新吉」讓廠商好心急。

廠商購地建廠 一年多仍無土地

陳怡珍指出，市府自稱開發的新吉工業區銷售創佳績，招商反應相當熱絡，不過她日前接獲廠商陳情，對方為了減免五％價格，一次繳清三千多萬購地建廠，結果一年多來仍無法拿到土地，且當地沒有水電、也無道路的荒涼情景，更讓人好奇「究竟是買到魚塭，還是工業區土地」。

李孟諺︰搶時間讓廠商先行登記

對此，代理市長李孟諺表示，由於工業區現在還在整地，為了搶時間才會讓廠商先行登記，如果等公共設施都建好才讓廠商進駐，時間可能要再延後一到兩年；對於市府與廠商溝通有誤，造成誤會，李強調會責成經發局專案處理。

經發局︰已協調水、電公司配合

經發局則表示，新吉工業區採取開發施工與廠商建廠同步進行，市府已協調自來水、台電公司配合廠商需求，全區道路也預計在明年六月底完成，在此之前，會鋪設便道讓廠商通行。

會中，陳怡珍也呼籲市府應定期召開座談會，傾聽廠商意見並報告工業區進度，同時建立單一窗口協助建廠。經發局則回應，已預定在廿一日召開第四場座談會，局內也已成立諮詢單一窗口，由工業區科股長黃永河負責。