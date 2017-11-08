〈南部〉首屆漁光島藝術節 來安平放空賞地景

2017-11-08

11日月牙灣登場

〔記者劉婉君／台南報導〕到漁光島遇見藝術！籌備近兩年的第一屆漁光島藝術節，十一日將在近年成為旅遊熱門景點的安平漁光島月牙灣登場，十四件地景藝術作品，搭配當地的漁村生活環境創作，在沙灘上、防風林步道、漁光大橋上，形成一片別具特色的藝術風景；而小旅行活動一開放報名就被秒殺，主辦單位昨天再加碼三場，引領更多民眾一同漫遊漁光島。

小旅行活動再加碼三場

首屆漁光島藝術節以「在漁光島放空的九十九種方法」為主題，邀請九組藝術家根據漁光島的自然生態與海岸風情進行創作，目前十四件作品均已布置完畢，上週六就有遊客搶先與地景藝術作品互動、拍照；曾在台灣設計展街角藝術中獲得好評的莫嘉賓作品《一群螞蟻》，也搬家到漁光島，在防風林步道的入口處，融入漁光島的綠意之中。

藝術節營造的海岸藝術環境從漁光大橋開始，一面面七彩的鯉魚旗隨風飄揚迎賓，月牙灣上有英國藝術家雨果以廢棄蚵棚搭建成的《日落塔》，國立台南藝術大學建築繁殖場的大型裝置藝術系列則提供遊客靜坐放空、欣賞夕陽，民眾也可透過風景變化或參與，感受地景藝術作品呈現出的不同風貌。

活動從十一日開始至廿六日，一系列活動還有「漁光╳手︳手市集」、手作工藝工作坊、精靈幻舞舞團演出和「漫遊漁光島」導覽活動。

十一日下午四時的開幕活動，中華特技風箏推廣協會將把天空變成表演的舞台，秀出多款的大型特技風箏，並且有歌手魏如萱開唱。