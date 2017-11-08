〈南部〉義籍藝術家 用鏡頭記錄「老」鹽埕

2017-11-08

〔記者黃佳琳／高雄報導〕來自義大利的藝術家居塞博．桑塔加塔（Giuseppe Santagata），擅長以人物為主角的攝影創作，他趁駐村駁二期間，從駁二周邊開始，拍攝高雄的老人家，記錄一張張見證鹽埕發展歷史的老容顏。

駐村駁二 拍攝老人家容顏

駁二坐落於充滿高雄老回憶的鹽埕區，附近的老鄰居們不僅歷練人生，也見證鹽埕歷史。在駁二工作人員協助下，居塞博造訪許多營業超過六十年的鹽埕老店，如「人生書局」、「婁記饅頭」、「老合安藤椅行」等，以及鹽埕區老人活動中心，鹽埕老人們成為攝影師鏡頭下的模特兒，用臉上的表情紋路說故事。

居塞博表示，由於語言限制，此次在高雄進行拍攝的過程難度相當高，只能透過簡單的肢體動作，以及剛學會的幾句簡單中文問候語，搭起溝通交流的橋樑。

此次居塞博提出的駐村計畫「一窺影子下」，以肖像攝影方式走訪記錄，拍攝高雄老人家，每張照片裡的人物表情眼神都充滿故事，相當精彩。居塞博說，「一窺影子下」計畫已進入第五年、走過八個國家，創作動機源起於他的祖母。

居塞博與祖母原本並不親近，直到二○一二年某個機緣下，居塞博為祖母拍了一張肖像照，看著那張照片，居塞博腦中開始想要了解照片裡的老人到底在想些什麼，因此串起了他與祖母多年失衡的關係，也重新開啟了他與祖母之間的對話。

未來他也將持續用鏡頭記錄世界各地的老年人與青少年，用影像記錄兩個不同世代的容顏，兩相對照，以鏡頭探討生命的存在與消逝、過去與未來。