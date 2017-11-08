〈南部〉泌尿科醫師遷居台東 看見醫療貧乏

2017-11-08

〔記者王秀亭／台東報導〕曾獲衛福部「台灣Ｅ院」網「人氣最旺科別」、「人氣最旺醫師」獎的台東榮民醫院泌尿科醫師許維愷，有感於台東好山好水，醫療資源卻嚴重不足，與牙醫師妻子遷居台東，一待就是十五年，兒女都成了道地台東囝仔，許維愷說，曾遇過多例尿不出來超過三天的病人，交通不便是就醫最大問題。

許維愷偕牙醫師妻子 一待15年

「一開始是被台東的美景吸引，後來才發現台東泌尿科醫師寥寥可數。」許維愷心想應可為台東做些事，與妻子來此定居，對偏鄉醫療不足及就醫不便更有所感。

許維愷說，一名住在達仁鄉山區的七十多歲阿公，連續三天小便解不出來，疼痛難耐，才請兒子帶他到台東市看病，診療發現阿公膀胱很脹，須立即引流，竟導出一千四百西西的尿，超過正常解尿量的三倍，原來阿公因住在山上，兒子要外出工作，不好意思麻煩別人，就拖了三天。

許維愷說，陸續又診治多名尿不出來的患者，甚至有超過三天未解尿，才驚覺是台東偏鄉普遍現況，偏鄉老人因行動或交通不便，造成就醫障礙，時常等到疼痛難耐才求援。

許維愷指出，尿不出來多與攝護腺肥大、泌尿道感染或結石有關，需進一步診斷才能找出正確病因，但全縣十六鄉鎮市，只有台東市有泌尿科醫師，因而一家人都成為台東人，讓病患更安心。