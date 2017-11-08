〈南部〉抓松鼠？屏東公園見捕鼠籠引撻伐

2017-11-08

〔記者李立法／屏東報導〕有民眾將屏東公園內松鼠緩緩靠近捕鼠籠的照片PO上網，引發網友撻伐，抨擊誘捕行徑是出賣人與公園松鼠之間的信任，非常不道德。屏東縣政府籲請民眾尊重公園動物生存權益，私設陷阱捕捉將依法究辦。

縣府︰私設陷阱依法究辦

松鼠出沒頻繁的屏東公園竟出現捕鼠籠，最近引發網友熱議，有網友質疑「難道夜市叫賣的松鼠，就是這樣抓來的嗎？」也有網友認為，究竟是民眾還是公園管理單位放置，應該查清楚；多數網友對這種行為大加撻伐，認為擺設捕鼠籠的心態可議。

鄰近公園的屏東市興樂里長吳全雅表示，屏東公園松鼠族群不少，但不致多到影響生態或造成公害，這些松鼠習慣與人親近，深受小朋友喜愛，松鼠十分活躍，會跑到附近學校及民宅庭院樹上覓食，但從未接獲里民對松鼠反感的抱怨，出現捕鼠籠他也很驚訝。

記者昨天實地走訪屏東公園，在樹棚步道區發現一個被踩扁的捕鼠籠，經常在公園內運動的老人家表示不清楚是誰放的。

屏東縣政府公園管理科表示，縣府不會在公園擺放捕鼠籠，也沒聽說公部門有捕鼠計畫，過去曾有民眾在屏東公園內捕魚，被法院依竊盜罪判刑六個月，若有民眾在公園設置陷阱捕捉松鼠，恐觸犯動物保護法，將深入調查，並清查公園其他角落是否被私設陷阱。