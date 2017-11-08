〈南部〉台東金樽漁港改造 漁村市集動工

2017-11-08

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣金樽漁港部分港區環境長期髒亂，率全縣各漁港之先，由縣府招商打造漁村市集，昨天動工，預計明年夏天完工；台東縣長黃健庭說，這將是全國首屈一指的漁市，東海岸新亮點。

東海岸新亮點 明年夏天完工

縣府針對漁港北側一．七公頃公有土地招商，由三井餐飲事業集團子公司上引水產得標，將使用當地石頭、漂流木復古呈現金樽漁村市集，成為農漁、工藝產品展售平台，預計將有一百個工作機會，縣府與業者昨天邀相關港區使用者、當地民眾等，共同參加動土。

黃健庭表示，台東擁有美麗的海岸線，沿線也有許多漁港，過去縣府都採低度開發，不過，七年前在金樽辦理國際衝浪賽後，每年都吸引不少國內外衝浪好手參與，增加能見度，由於港區環境髒亂、公共設施有劣化傾向，縣府推動活化港埠政策，辦理外泊地北側公有土地招商，

黃健庭說，同一業者在台北改造濱江漁市，成為觀光亮點，連站著吃都要排隊，相較之下，金樽漁港有海景，親民親海且自然，比台北都市叢林好太多，一定能帶動整個海岸線觀光產業，成為台東新亮點。議長饒慶鈴也相信，不久的將來金樽會成為台東漁村餐飲的新地標。

三井集團董事長黃奕瑞指出，參與金樽漁港的標案工程，不是要來破壞，是希望讓小漁港更具有當地的風味及特色。