〈南部〉議會開大會 藍綠互斥杯葛預算

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市議會昨日召開大會審議各項提案，不過國民黨和民進黨議員為了一件議員蔡育輝提案而僵持不下，最後蔡育輝更提出清點人數導致散會。雙方人馬事後各發新聞稿，互相指責對方杯葛預算顛三倒四。
事件導火線起於議會在十月底所召開的程序委員會，國民黨議員蔡育輝當時提案將制定「不動產評價委員會自治條例」一案送進議會討論，希望限制評價委員的任期及增加政黨代表，藉此影響房屋稅漲跌；不過這項提案被民進黨議員林宜瑾和唐碧娥反對，認為不動產評價委員會組織並未授權地方議會訂定自治條例，此舉與法規牴觸，因此沒有送進議會討論的必要。雙方爭吵之後不歡而散。
昨天議會召開大會，議長賴美惠在下午一點三十一分時，議場已過半數簽到三十五人而宣佈開會，蔡育輝要求播放程委會當天現場錄影檔，再度造成議員們意見相左，最後他也提出清點人數，議會五十三席議員，已有四十五人簽到，但清點人數現場只有十七位議員，未達應出席人數過半而散會。蔡事後批評，他只是在程序委員會提出調整自治條例，沒想到十六件墊付案都被撤走，民進黨做法可議。對此，議員林宜瑾則說，蔡育輝才該為此負責，當時他眼見提案無法通過程序委員會，因此情緒不穩提出散會，程委會主席、議長賴美惠才會在程委附議後宣布散會，導致所有墊付案及一般提案都未能討論審議。