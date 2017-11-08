〈南部〉亞太國際棒球中心23日開標 工務局︰情況樂觀

2017-11-08

〔記者邱灝唐／台南報導〕為了培育台南棒球好手，時任市長的行政院長賴清德提出建設亞太國際棒球訓練中心，不過工程卻一再流標，民進黨籍市議員陳怡珍等人昨天質詢問今年是否能順利標出？對此，工務局長蘇金安表示，十一月廿三日將開標，這次增加經費拉長工期，情況比較樂觀。

亞太國際棒球訓練中心計畫分為第一期的少棒球場及第二期的成棒球場，市議員陳怡珍昨日質詢訓練中心的進度，指出第一期工程今年六月三度流標，要求市府加緊腳步，否則棒球村將無法趕上後年的第五屆世界盃少棒錦標賽。

單價過低工期太短 導致多次流標

對此，蘇金安表示，多次流標的原因主要是單價過低及工期太短，所以這一次將經費從六億左右提升為六億五千萬，工期也從三百六十日曆天，改為四百八十日曆天，同時要求設計團隊在不影響公安的前提下更改設計，例如減少屋頂遮蓋量。如果這次順利招標成功，將會於後年三到四月完工，便可趕上七、八月的賽事。

這一工程分別在去年十一、十二月及今年六月開標，不過，蘇金安說，當時確實是把經費估得較低，才會多次流標，但目前已經改善，希望能順利標出。這項計畫也因多次流標，導致完工時程一延再延，市府原訂第一期工程於今年三月完工，供第四屆世界盃少棒賽使用，後來因廠商認為「沒有利潤」而多次調整工程，除了拉長工期之外，今年六月也把少棒主球場觀眾席從一萬減為八千，今年十一月的計畫更將經費提高五千萬。

亞太國際棒球訓練中心地點位在台灣歷史博物館旁，占地約廿五公頃，規劃各兩座成人棒球場、少棒球場及室內人工草皮練習場，希望高規格的場館不僅能讓市內棒球隊使用，更可吸引日本、韓國等地選手冬季移訓，讓台南這座棒球城市在國際上發光發熱。