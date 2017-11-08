〈南部〉柯P批高雄財政 掀高市藍綠議員預算攻防

2017-11-08

藍營要市府虛心接受

〔記者王榮祥／高雄報導〕台北市長柯文哲批評高市財政的火，昨天在市議會繼續燃燒，藍、綠拿柯Ｐ的話在預算議題上攻防，藍營要市府虛心接受、綠營反嗆柯Ｐ不瞭解高雄，最後仍通過明年度各類提案與總預算案交付審查。

綠營反嗆柯不瞭解高雄

柯Ｐ日前在台北市內部會議裡指稱高雄負債兩千六百億元、市長陳菊任內舉債兩千四百億元，自豪高雄一直借債、自己則努力還債，相關言論事後遭披露，引發各界議論，錯誤數據則讓高雄市府不以為然、數度強硬回批。

昨市議會定期會進行一○七年度市府施政計畫、總預算案及一○五年度總決算案報告，以及市府、議員提案交付審查，柯Ｐ點的火雖然逐漸冷卻，但因涉及總預算，再度引發藍綠議員攻防。

昨天發言議員有簡煥宗、李喬如、張豐藤、陳麗娜、郭建盟、吳益政、陳美雅、李柏毅、黃紹庭等人，不少人以柯Ｐ的話延伸，藍營要市府虛心面對、並提出改善財政措施，綠營嗆柯Ｐ用錯數字，且根本不瞭解高雄的背景與辛苦。

陳菊：數據有誤 舉債是為建設

市長陳菊說明，近二千六百億元舉債，有一四二八億元是歷任市長留下，她擔任市長十一年來，除舉債一千億元，同時也償還包括勞健保五一八億元在內、共一二○八億元債務。

陳菊強調，舉債是為建設高雄、讓高雄有機會翻轉，高雄目前舉債空間五四○億元、在六都裡算中等，未來舉債只會減少、不會增加。

總預算交付審查 經表決通過

在藍、綠多人各自論述後，議長康裕成裁示針對各類提案、總預算案表決是否交付審查，經現場過半數通過，順利讓提案與總預算案付委、進入分組審查（一讀）程序。