〈南部〉空品達「紅害」 高市府協調台電降載減排

2017-11-08

〔記者陳文嬋、黃旭磊／高雄報導〕高市一連兩天空氣品質不佳，十二個測站達「紅害」等級，市府環保局協調台電降載減排因應，環保署並在明年開徵工廠PM2.5空污費，高市列管四百二十八家工廠，預估每年可加收一．四億元，有助改善高雄空氣品質。

明年開徵工廠PM2.5空污費

高市秋冬大氣擴散不佳，加上林園、小港工業區工廠密度過高，造成一連兩天空品不良，全市十二個測站從前天傍晚至昨天上午AQI達「紅害」等級，市府環保局協調台電興達發電廠降載減排六一○百萬瓦因應，應變減量總懸浮微粒九．五噸、硫氧化物七．四噸等。

高市每年收空污費五億元，環保署明年將開徵工廠PM2.5空污費，環保局統計全市粒狀污染物年排放量五千五百多噸，預估每年可徵收二．三億元，僅可得六成約一．四億元，全國排名前三名。

高市徵收最大戶中鋼，粒狀污染物年排放量二千八百多噸，必須年繳一億一千多萬元，其次是台電興達發電廠年排放量一千五百多噸，預估年繳六千多萬元，台塑仁武廠年排放量二百多噸，應年繳一千多萬元。

值得一提的是，市府全國首創餐飲業管理辦法於本月上路，燃燒設備空污排放加嚴標準，針對既設工廠將於明年七月上路，已有二十四座工業鍋爐改用天然氣，預期可減少硫氧化物近七百噸、揮發性有機物（VOC）一千二百噸。

環保局表示，政府將開徵粒狀污染物空污費，工廠有排放必須繳費，有助降低工廠排污，搭配高屏總量管制將於明年六月底到期，高市有一三五家大廠，要削減粒狀污染物三百多噸等，空氣品質會更好。