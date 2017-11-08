〈南部〉高捷延伸屏東 縣市成立籌辦小組

2017-11-08

〔記者侯承旭／屏東報導〕為推動高雄捷運延伸屏東，高屏縣市政府已組成籌辦工作小組，將盡快確定優先路線進行可行性研究。

高雄捷運延伸屏東已列入前瞻計畫第一期特別預算，總計編列五千萬元，將進行可行性研究、綜合規劃、環評作業，由高雄市政府執行，預計民國一○八年底完成先期作業。高雄市政府與屏東縣政府已成立高雄捷運延伸屏東籌辦工作小組，定期開會研商優先路線。

交長指橘線優先

交通部長賀陳旦日前於立法院答詢時透露，高雄捷運紅線延伸至屏東東港的難度較高，將優先以高雄捷運橘線延伸屏東市的方案評估。

高市捷運局︰尚未敲定

不過，高市捷運局主秘吳嘉昌指出，捷運延伸攸關屏東百年發展，究竟以哪條捷運路線延伸至屏東，目前尚未敲定，還須高屏縣市進一步研商，以確保捷運延伸後，能兼顧城鄉發展與基本運量。

高雄捷運的遠期路網包括橘線從鳳山國中至屏東糖廠北側，以及紅線從小港經屏東新園至大鵬灣。據了解，未來延伸屏東的路線，與遠期路網不一定相同，站址與路線有可能因應人口變遷與產業發展而調整。此外，高雄捷運黃線也獲前瞻計畫核定，即將進行綜合規劃，未來也不排除從黃線的鳥松進入屏東市。

屏東縣正積極爭取高鐵延伸屏東，可行性評估今年底出爐，而台鐵高屏地下捷運化也即將在明年八月通車，且東港觀光鐵道也納入前瞻計畫，各軌道項目均牽動捷運延伸屏東的路線，以期發揮最大效益。

屏縣府發言人黃建嘉表示，縣府正根據工程可行性、城鄉發展與環境影響等層面著手評估，並聽取高市捷運局的專業意見，研商最適合路線，以利明年的先期作業發包。