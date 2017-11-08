〈台北都會〉不滿柯迎接英、賴開砲？蔡壁如︰溝通沒互嗆

2017-11-08

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲近日屢槓中央，與綠營關係降到冰點，前天雖在議場坦言自己「做人失敗」，以後會少講一點，看似態度放軟，昨卻傳出市長室不滿局處活動流程安排，讓柯文哲必須「迎接」總統蔡英文、行政院長賴清德入場，在市政會議上和局處首長互槓。據傳北市觀傳局長簡余晏當場表示不滿，和市長室主任蔡壁如對轟，不過蔡否認互嗆，強調是溝通；而客委會主委曾年有則緩頰說流程確實需要再改進。

據了解，各局處若要邀請市長出席活動，會將希望市長出席的時間，連同活動內容、邀請名單等相關資料，提送市長室後決定。日前在客委會、觀傳局等局處安排下，柯文哲參加義民嘉年華、世大運紀錄片首映等活動，分別與總統蔡英文、行政院長賴清德同台，均為柯文哲先抵達現場。

據透露，在昨上午舉行的市政會議中，蔡壁如突點名觀傳局和客委會，指活動流程安排失當，蔡質疑觀傳局世大運紀錄片活動，怎會要求較晚抵達的柯文哲還得去迎接賴清德，讓觀傳局長簡余晏忍不住高聲駁斥蔡壁如引用資料錯誤。

簡余晏昨受訪表示，當天原定市長和院長同時抵達，但是市長提前到，基於主辦方禮貌，就建議市長去接院長，蔡主任卻反指應該要先通知媒體事務組，並稱「通知發言人不等於通知媒體事務組」，簡余晏則反駁難道以後要打給每一個媒體事務組同仁才算數嗎？

至於客委會義民嘉年華活動，主委曾年有態度低調表示，國安人員有其維安考量，加上總統行程繁忙，總統在市長聯訪時便先行離開，但市長覺得禮貌上應該先恭送總統，會再檢討改進流程。

蔡壁如稍後接受電訪時說，沒有什麼互嗆，只是溝通，簡局長說明後她也就說好。蔡表示，昨主要針對媒體服務、市長在活動中的動線規劃，以及未來若再邀請中央官員，如何安排流程等部分討論，每個局處都希望市長出席，往往行程還沒確定就先來敲時間，所以才會建議，希望不要一直改來改去，對媒體和媒體事務組都會造成困擾，「絕對沒有什麼互嗆」。