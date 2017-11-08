〈台北都會〉阿妹想唱回小巨蛋？文化局︰歡迎申請

2017-11-08

建立對話機制 柯︰沒有黑名單

〔記者沈佩瑤／台北報導〕藝人張惠妹外傳遭台北小巨蛋封殺，日前以特別嘉賓重回小巨蛋，結束後在臉書發文指「多麼希望烏托邦能在小巨蛋畫上句點」。國民黨北市議員李傅中武昨在議會質詢時問市長柯文哲，為何張惠妹沒有辦法再回小巨蛋？外傳還有多個團體都在小巨蛋封殺名單中，呼籲北市府不要扼殺優秀藝人在小巨蛋開唱。柯對此回說沒有黑名單，北市文化局長鍾永豐則說已建立對話機制，歡迎張惠妹團隊申請。

張惠妹二○一五年在台北小巨蛋，以一首「三天三夜」，創下六十三分貝的場內震動，惹得附近居民抗議，去年再度申請今年底的檔期，要讓「烏托邦」巡演唱回小巨蛋，但小巨蛋審議委員再度駁回，且沒有給予任何理由及討論機會，此舉形同封殺。

台北市議會昨舉行市政總質詢，市議員李傅中武詢問市長柯文哲有沒有聽過藝人演唱會？柯說聽過伍佰的演唱會，並表示當然認識張惠妹。至於喜不喜歡張的歌，柯則回說「還好」。李傅中武直言，未來張惠妹若再開演唱會，希望柯文哲去聽看看，去實地感受附近住戶的影響，不要因為聽到張惠妹，就在文化局的檔次審議委員會遭阻撓，就是黑名單，甚至外傳包含張震嶽、兄弟本色等嘻哈團體都在黑名單中。

李傅中武更譏，如果在演唱會不能唱跳，那乾脆就只辦妙禪法會感恩師父算了。對此，柯文哲回，市府沒有黑名單，他們就回來按照申請機制即可。文化局長鍾永豐強調，自去年底五月天演唱會後，就建立起很好的對話機制，包含輔導、協助改善噪音、調整歌單等方式，之前也曾當面邀請張惠妹團隊，不管是台北小巨蛋或之後啟用的北流中心，都歡迎來申請。