〈台北都會〉二備金再編12.5億 藍綠皆喊刪

2017-11-08

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲連續兩年編列史上最高十二．五億元二備金，明年度又要續編。不過，今年不僅國民黨團揚言要刪減，連以往表決力挺市府的民進黨與親民問政小組也不買帳，均嗆要大砍二備金。

二備金動支不同於一般公務預算，不需事先經過議會核准，隔年度才會受到議會監督、審查，可「先斬後奏」，以往均被戲稱為「市長的小金庫」。

台北市長柯文哲上台後，以「立新政、求效率」為由，編列史上最高二備金，一○五年度二備金編列十五億元，後遭砍為十二．五億元；隔年度又以辦理世大運有急用，再度編列十二．五億元，預算送進議會審查時雖生爭議，但在民進黨、親民問政小組與無黨籍議員支持下仍然過關。而北市又再度編列十二．五億元二備金試圖闖關。

不過，攤開北市從一○四年至今年十月動支二備金情形，市府動支近七千萬元辦理無使用執照公有建築補照作業，出國考察、宿舍改裝也全用二備金，公運處還連二年編列預算新建候車亭。

議員批一般預算項目竟動用二備金

市議員許淑華批，過去為讓市府有充裕經費推動政策，但兩年下來許多可編在一般公務預算項目也都動用二備金，市府二備金用途讓人沒有期待，「應該要回歸郝市府時代最高金額，以九．五億元來談」。

許淑華還舉例，都發局一○六年度光辦理新興市場資產活化作為公共住宅計畫就動支三千四百萬二備金，大型政策才需進行先期研究，經費可循正常管道編列，卻用二備金發包先做，議員事後審查預算若未同意編列，用在先期研究的二備金形同浪費，本末倒置作法不合情理。

台北市議會國民黨團書記長陳永德諷，去年柯市府十二．五億元預算在民進黨力挺下才能順利過關，今年雙方關係生變，一、兩週前副市長鄧家基還曾私下拜會，希望二備金的金額不要表決，以政黨協商方式解決。

至於以往力挺柯市府二備金的親民問政小組成員、親民黨籍議員林國成則指出，柯市府二備金使用率平均約六成，「再編列十二．五億元實在太高，今年一定會酌減金額」。

柯︰怕影響施政進度 近期會再檢討

柯文哲昨則於市政總質詢解釋，各局處在去年八月編列隔年度預算，但今年底仍有許多新政推動，追加預算案要到年底才能通過，怕影響施政進度，才會使用二備金做先期研究，二備金使用仍有改進之處，近期會再檢討。

北市顧問曾巨威則說，二備金動支情況未有法律明文規範，本就有彈性，不過二備金動用情形與執行機關編製時估算的精準度有關，若越能精準把握隔年度施政重點編列，二備金就會用得越少。