〈台北都會〉台南公私幼收費齊頭 新北、基隆：不跟進

2017-11-08

兩市：財政難以負擔

〔記者翁聿煌、俞肇福／綜合報導〕台南市因應少子化，明年起將實施公私立幼兒園收費齊一標準政策，新北市教育局和基隆市教育處均表示，財政難以負擔，現階段將逐年提高公立幼兒園與非營利幼兒園，來減輕家長育兒負擔。

新北市教育局副局長黃靜怡說，新北市現階段將經費挹注於提升「公共化幼兒園」收托量及擴大課後留園開辦率，「公共化幼兒園」指的是公立幼兒園與「非營利幼兒園」的統稱，政府鼓勵業者參與政府提供場地設備、補助業者降低收費的「非營利幼兒園」。

目前新北市幼兒園的收費標準，公立幼兒園每月約三千元，非營利幼兒園經政府補助三成後、每月約六千元，一般私立幼兒園每個月約八千至一萬元。

新北加快公托設置

黃靜怡指出，新北市自一○一年起運用學校閒置空間，陸續增設兩歲公托專班，「公共化幼兒園」於一○○至一○六年共增加三四四班，增加近一萬名幼生名額，教育局預計今年至一○九年再增加一百六十班，將現有的公私幼比例，從三比七提升至四比六。

黃靜怡表示，現階段公幼課後留園可至晚上七點，幼生可免費參加，並補助教師、教保員、助理人員鐘點費，弱勢幼童可補助餐點費用及教育津貼，照顧低收入、弱勢、身心障礙及家庭突發因素幼童。

基隆市教育處長陳素芬說，基隆市也不可能跟進，教育處會先設法提高基市公立幼兒園與非營利幼兒園到五成，同時協助私幼轉型非營利幼兒園，減輕家長負擔。