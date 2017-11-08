〈台北都會〉公車智慧站牌 新北明年底要達1500處

2017-11-08

〔記者何玉華／新北報導〕新北市有七千多座公車候車亭，交通局近來推動智慧站牌，方便民眾掌握公車動態，不過卻常有民眾反映壞掉，無法正常運作。交通局長王聲威表示，主要是接電工程冗長，讓民眾誤解，目前已與台電協調同步進行設計作業，時程可望縮短三個月；另外，全市在年底前會再新增兩百座獨立式智慧站牌。

交通局在原有的候車亭附掛智慧站牌，今年已經完成兩百處，並持續增加中；另外，年底前將新增兩百座獨立式的智慧站牌，明年再增加五百處，希望明年底達到一千五百處的目標。不過，市議員何淑峰指出，常常有民眾反映智慧站牌壞掉，要求交通局全面檢視候車亭，可附掛的盡快附掛，故障的趕快修復，建置的速度要再加快，準確度也要提升。

建構一處 工期縮短3個月

交通局運輸管理科科長林碧芬指出，智慧站牌建置需要會勘選址、設計、申請路證、施工引電等，往往要等整個站牌外管完成後，台電才會啟動接電與引電工程，時程較冗長，現在已經跟台電協調同步作業，可縮短三個月以上工期。

林碧芬指出，附掛式智慧站牌只要拉電就能完成，建置較為快速；獨立式站牌必須考慮到人行道的寬度需達一．五米至兩米，還要考量鄰近是否會有其他遮蔽物，建置時加入多種顏色、各種造型，今年建置的智慧站牌不僅有藍、黃、橘、金、綠、紅、白七種顏色，還有竹蜻蜓、枴杖糖和飲料吸管等童趣造型。

此外，交通局也研議整合智慧站牌與公車路線牌，讓人行道更順暢。

候車的陳小姐指出，以往習慣使用APP查詢公車到站時間，若能有智慧站牌，不用查詢就能一目了然，更能提升方便度；若能整合成一個立桿，會讓人覺得街道較清爽、美觀。