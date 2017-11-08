〈台北都會〉夜間違規打球擾民 籃球架「加蓋 」

2017-11-08

〔記者黃建豪／台北報導〕位於中山區大直的安靜社區旁有座公園附設籃球場，夜間打球的拍打聲、球鞋摩擦聲等，總讓附近民眾難以入眠，為解決此問題，台北市公園處乾脆特別訂製一個台北市唯一的「加蓋」籃球架，在晚間十點起即加蓋上鎖，成了地方奇景。

依照台北市公園規定，夜間十時至隔早七時之間，不可使用球場製造噪音，可依社會秩序維護法最高開罰六千元，但夜間打球問題仍層出不窮，中山區北安路、大直路、明水路一帶公園都有類似問題，甚至曾讓投訴塞爆市長信箱，因應對策則從研議拆球場到縮短開放時間都有，其中又以培英公園的加裝伸縮蓋方法最為特別。

公園處圓山所主任林賢達指出，一開始思考加強門禁管制並施作圍籬，但圍籬管理較費人力，且對社區觀感不佳，因此在民代協調後，手工訂做了籃球蓋，且只花一、兩萬元，比一組二、三十萬元的圍籬便宜不少。

林賢達也說，每天晚間十時後，由里內志工將蓋子蓋住籃球框並上鎖，最初有籃球人士認為景觀上太突兀，有問可不可以拆掉，但考量是兼顧社區安寧的妥協做法，今年雙方已達成共識。

話雖如此，記者昨下午實際走訪培英公園時，打球民眾仍不滿疾呼「快拆」，並現場示範，不論是遠距離投球或籃球觸框，都容易讓籃球撞到伸縮蓋。周邊住戶則說，去年加裝蓋子前，打球聲音真的很吵，只能說是沒辦法中的辦法。