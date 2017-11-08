〈台北都會〉非營利也要繳費 民團、里長叫苦

2017-11-08

〔記者鍾泓良／台北報導〕今年九月廿九日訂定新作法，非營利活動使用公園也必須繳納使用費，此舉讓經常使用公園辦活動的里長及社會團體大感困擾。長期在永康公園舉辦認養活動的流浪動物花園協會表示，協會從二○○八年開始，每個月都會在永康公園申請兩天的場地，過去無須付費，如今每月需多負擔五千元費用，將會造成常態性活動舉辦的極大負擔。

動保團體︰活動常態性 負擔大

流浪動物花園協會表示，近十年來他們都在永康公園舉辦生命教育及正確飼育觀念宣導及送養活動，多年下來為許多落難的生命找到幸福家庭。如今需要收費，將會希望透過里長，向區公所申請是否能夠免費續辦公益性質活動。

里長︰預算有限 乾脆不要辦

也有里長反映，里內就是沒有里民活動中心，因此才會藉由里內公園舉辦文藝活動或團康活動，如今里為了節省經費就必須要去找區公所合辦，非常不方便；但考量到里辦公處預算有限，如果真的都要付錢，那麼就乾脆不要辦。

議員︰應繳納保證金即可

台北市議員顏聖冠表示，非營利活動應比照道路使用規範，繳納保證金即可，只要主辦單位活動辦完後完成復原，就退回保證金，有髒汙、毀損時則扣除保證金，柯市長不需要搶錢搶成這樣。

但議員洪健益認為，如果是外來團體來公園辦活動，本來就應該酌收使用費，但如果是地方里長使用里內公園辦活動還要收費，那麼就不合理了。